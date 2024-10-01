Назначен новый директор Комсомольского-на-Амуре авиационного завода ОАК

Как рассказали в Объединенной авиастроительной корпорации, Герой Труда Александр Пекарш, который возглавлял предприятие на протяжении 18 лет, завершает трудовую карьеру в связи с выходом на пенсию.
Юрий Кондратьев родился в Комсомольске-на-Амуре, закончил Комсомольский-на-Амуре технический университет и всю свою трудовую деятельность посвятил КнААЗ. Пришел сюда в 2003 году после окончания института и срочной службы в рядах Вооруженных Сил РФ. Начал с профессии электромонтера по обслуживанию подстанций, через год перешел на инженерно-техническую специальность. Работал инженером-конструктором.
В 2013 году был назначен на руководящую должность заместителя технического директора. Последние четыре года занимал пост технического директора.
Отвечал за технологическую подготовку производства, проектирование и сопровождение эксплуатационно-технической документации, в том числе, постановку на производство перспективных видов авиационной техники. Также обеспечивал работы по техническому перевооружению предприятия и вводу в эксплуатацию нового высокопроизводительного оборудования.
Имеет государственные награды.
По словам генерального директора ОАК, вице-президента Союзмаш Юрия Слюсаря, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод занимает особое место в контуре ОАК. «Это огромный коллектив, это важнейшие авиационные программы Су-35 и Су-57, это крупное производство, важное предприятие для Комсомольска-на-Амуре и всего Хабаровского края. Взвешенное решение о новом назначении опирается, в том числе, на квалифицированную оценку Александра Ивановича Пекарша. Юрий Кондратьев глубоко погружен во все производственные вопросы и пользуется уважением в коллективе. Это позволит обеспечить дальнейшее ритмичное развитие завода и выполнение всех обязательств по действующим контрактам», — подчеркивает Юрий Слюсарь.
Сам Александр Пекарш отдал предприятию в общей сложности почти полвека, а именно — 46 лет. При его непосредственном участии и руководстве осваивалось производство и реализовывались программы ремонта и модернизации боевых самолетов Су-27, Су-30, Су-33, Су-30МК. Освоен серийный выпуск Су-35С. Доведен до серийного производства авиационный комплекс пятого поколения Су-57, самый современный самолет оперативно-тактической авиации России. Успешно освоена кооперация по гражданским программам ОАК, в частности, по проекту Суперджет 100.
Кстати, именно по инициативе Пекарша, совместно с МАИ на заводе активно реализуется проект «Авиапрактика»: в год примерно 50−60 студентов проходят здесь практику. С момента запуска проекта в 2020 году практику прошли 236 студентов из профильных вузов страны, в том числе 181 — из МАИ. Многие из них уже успешно работают на КнААЗ.