Назначен новый директор Комсомольского-на-Амуре авиационного завода ОАК

По словам генерального директора ОАК, вице-президента Союзмаш Юрия Слюсаря, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод занимает особое место в контуре ОАК. «Это огромный коллектив, это важнейшие авиационные программы Су-35 и Су-57, это крупное производство, важное предприятие для Комсомольска-на-Амуре и всего Хабаровского края. Взвешенное решение о новом назначении опирается, в том числе, на квалифицированную оценку Александра Ивановича Пекарша. Юрий Кондратьев глубоко погружен во все производственные вопросы и пользуется уважением в коллективе. Это позволит обеспечить дальнейшее ритмичное развитие завода и выполнение всех обязательств по действующим контрактам», — подчеркивает Юрий Слюсарь.