На 44% вырос спрос на персонал в сфере гостеприимства в Хабаровском крае

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (18+) выяснили, как изменились зарплаты для сотрудников сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, а также назвали регионы-лидеры по числу подобных предложений на рынке труда, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе HeadHunter Сибирь.
В январе— сентябре 2024 года в Хабаровском крае было открыто более 5,3 тысяч вакансий в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, в целом по стране спрос увеличился на 26% за тот же период.
Самыми востребованными специалистами в ресторанно-гостиничном направлении стали повара/пекари/кондитеры (каждая пятая вакансия в отрасли или 22% от общего числа), официанты/бармены/бариста (16%), менеджеры ресторана (5%), уборщики (5%), продавцы (4%), администраторы (4%), бухгалтеры (3%), хостес, курьеры, водители, менеджеры по продажам (по 2%), кладовщики, менеджеры по туризму, разнорабочие и кассиры (по 1%).
Растущий спрос на сотрудников подогревает дефицит кандидатов: по итогам августа в Хабаровском крае на одну вакансию в сфере гостеприимства приходится лишь 2,3 резюме, при нижней границе нормы 4 резюме на вакансию. Подобная ситуация наблюдается почти во всех регионах страны, за исключением Москвы (4, 3 резюме на вакансию) и Северо-Кавказского ФО (5,8).
В августе средняя предлагаемая зарплата в профобласти «Туризм, гостиницы, рестораны» составила в регионе 51,9 тысяч рублей, и с начала года эта сумма выросла на 15%.