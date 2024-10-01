На 44% вырос спрос на персонал в сфере гостеприимства в Хабаровском крае

В январе— сентябре 2024 года в Хабаровском крае было открыто более 5,3 тысяч вакансий в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, в целом по стране спрос увеличился на 26% за тот же период.