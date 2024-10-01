Казахстан в рейтинге процветания обошел Россию и Беларусь

Отметим, что за год Казахстан опустился на два пункта c 67-й позиции, при этом по показателям «экология» и «личные свободы» мы, по мнению авторов рейтинга, занимаем очень низкие места в мире (126 из 167). Также мы уступаем развитым странам по развитости инфраструктуры (91-е место).