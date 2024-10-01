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Волгоградцы планируют потратить на подарки ко Дню учителя по 2700 рублей

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие 3000 родителей школьников из всех федеральных округов России.

Источник: AP 2023

В областном центре в текущем году средние расходы на поздравление классного руководителя составят 2700 рублей, тогда как в прошлом году стоимость подарка составляла 2100, а в 2022 году — 2000 рублей.

По России средняя стоимость подарка педагогу на День учителя достигает 3900 рублей. Жители Москвы на эти цели выделят по 4500 рублей, Санкт-Петербурга — 3500, Екатеринбурга — 3300 рублей.

В основном родители школьников планируют дарить учителям букеты цветов (62%), подарочные сертификаты (30%), наборы кофе / чая с конфетами (24%). И только 6% респондентов заявили, что в классе, где учатся их дети, не принято поздравлять классного руководителя с Днем учителя.

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