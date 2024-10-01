Плохой урожай поднимет цены: Что подорожает из-за засухи в Краснодарском крае

— Урожай кукурузы в этом году рискует оказаться одним из худших за последние годы. При этом собранного урожая должно хватить для внутреннего потребления, несмотря на его рост за счет развития отрасли животноводства (основная часть зерна кукурузы используется в производстве комбикормов). Таким образом, снижение урожая способствует росту цен на кукурузу на внутреннем рынке на фоне устойчивого спроса. В то же время пока на этом фоне рост цен на кукурузу в ЮФО был относительно умеренным, в пределах 4−6% за месяц. Текущая цена на кукурузу пока не превышает цену прошлого сентября — в районе 12,5 тысячи рублей за тонну. Однако она может начать ускоряться по мере фактического сбора и подтверждения негативных прогнозов, — уточнили в аналитическом агентстве.