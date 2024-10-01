Плохой урожай поднимет цены: Что подорожает из-за засухи в Краснодарском крае

Летняя жара в Краснодарском крае изморила сельскохозяйственные культуры. От засухи пострадали кукуруза и семечка. Урожайность кукурузы снизилась больше чем в два раза, подсолнечника — почти на 50%.
— В 2024 году ожидается снижение показателей по некоторым культурам. Урожайность кукурузы в этом году показывает 26 ц/га, что ниже прошлого года на 35,6 ц/га. Подсолнечник убрали 19,3 ц/га, что ниже прошлого года на 8,6 ц/га, — сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
В настоящее время уборка продолжается. Аграрии также видят в этом году снижение урожайности сахарной свеклы и сои. Но в минсельхозе уверяют, что несмотря на падение показателей, собранного урожая будет достаточно для закрытия внутренних потребностей края.
ФАКТОРЫ РОСТА.
Скачек стоимости подсолнечника уже произошел. Фермеры продают семечку на 40% дороже, чем в прошлом году. Закупочные цены напрямую повлияют на стоимость подсолнечного масла нового урожая.
— По состоянию на начало октября, согласно мониторингу «ПроЗерна», тонна подсолнечника стоила 37,4 тысячи рублей, а еще к концу августа цена по стране составляла 34,6 тысячи рублей. Мы за месяц видим рост на 8%. В частности, в Краснодарском крае цена достигла 35,8 тысячи рублей за тонну, увеличившись за неделю на 2 тысячи. По сравнению с ценами годовалой давности, находившихся на близких к локальным минимумам уровнях, рост превышает уже 40%, — говорит эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
Тенденция к росту цен на подсолнечник в ближайшее время может продолжиться. Причиной всему еще и высокий экспорт растительного масла на внешние рынки.
— Среди других факторов, которые взвинтят цены на масло — повышенная конкуренция заводов за сырье и необходимость загружать расширенные мощности по переработке. Однако длительность этой тенденции будет зависеть от итогового валового сбора подсолнечника. Стоимость подсолнечного масла находится в прямой зависимости от стоимости сырья, и с учетом наблюдаемого роста цен на подсолнечник дорожает и масло, так как заводы вынуждены закупать более дорогое сырье, — продолжает Тренин.
КАКИЕ ПРОГНОЗЫ?
Цены на кукурузу пока не поменялись, но показатели урожайности «кричат» о том, что точно все поменяется.
— Урожай кукурузы в этом году рискует оказаться одним из худших за последние годы. При этом собранного урожая должно хватить для внутреннего потребления, несмотря на его рост за счет развития отрасли животноводства (основная часть зерна кукурузы используется в производстве комбикормов). Таким образом, снижение урожая способствует росту цен на кукурузу на внутреннем рынке на фоне устойчивого спроса. В то же время пока на этом фоне рост цен на кукурузу в ЮФО был относительно умеренным, в пределах 4−6% за месяц. Текущая цена на кукурузу пока не превышает цену прошлого сентября — в районе 12,5 тысячи рублей за тонну. Однако она может начать ускоряться по мере фактического сбора и подтверждения негативных прогнозов, — уточнили в аналитическом агентстве.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Урожайность ячменя побила рекорды.
Несмотря на засуху и ветра на Кубани аграриям все же есть чем гордиться. Так, например, намолот озимого ячменя составил 1 млн 155 тысяч тонн зерна. В 2023 году этой культуры собрали 1 млн 106 тысяч тонн. Впервые получена рекордная урожайность — 73,3 центнера с гектара.
Валовый сбор зерновых колосовых и зернобобовых культур в Краснодарском крае также вырос. В этом году он составил 11 млн 883 тысяч тонн, что на 602 тысяч тонн больше 2023 года.
— Основной зерновой культуры Кубани — озимой пшеницы — намолочено 10 млн 266 тысяч тонн. Фермеры и в этом направлении сработали на результат — побили показатели прошлого года. В 2023 году сбор составлял 9 млн 626 тысяч тонн, — сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.