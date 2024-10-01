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Высотные дома на форуме 100+ назвали «бедой Екатеринбурга»

Архитекторов Екатеринбурга на сессии «Градостроительство как один из возможных факторов увеличения численности населения России», которая прошла в рамках строительного форума 100+, призвали отказаться от строительства «человейников».

Источник: РИА "Новости"

Председатель экспертно-консультативного совета Свердловского отделения Союза архитекторов России Михаил Вяткин заявил об ответственности архитекторов в развитии городов и призвал их не идти на поводу у заказчиков, проектируя многоэтажные дома.

«Мы хвалим Екатеринбург за строительство многоэтажек, но на самом деле высотные дома — беда. Эти дома, если и должны строиться, то как арендное жилье. Когда семья разрослась — молодежь съедет, уедет учиться. Но мы должны понимать, что мы их строим для наших детей, а не для детей мигрантов, которые приедут и будут требовать школы и детские сады», — заявил Михаил Вяткин, заявив, что Екатеринбургу необходимо малоэтажное строительство.

Отметим, что Екатеринбург является самым компактным городом миллионником.

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