Высотные дома на форуме 100+ назвали «бедой Екатеринбурга»

«Мы хвалим Екатеринбург за строительство многоэтажек, но на самом деле высотные дома — беда. Эти дома, если и должны строиться, то как арендное жилье. Когда семья разрослась — молодежь съедет, уедет учиться. Но мы должны понимать, что мы их строим для наших детей, а не для детей мигрантов, которые приедут и будут требовать школы и детские сады», — заявил Михаил Вяткин, заявив, что Екатеринбургу необходимо малоэтажное строительство.