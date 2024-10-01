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Компания из Саудовской Аравии построит в Ташкентской области фармацевтический завод

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Компания из Саудовской Аравии построит на территории кластера Tashkent Pharma Park фармацевтический завод, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации пресс-службы Минздрава, новое предприятие планируют построить за счет прямых инвестиций, его запуск намечен на третий квартал 2025 года.

Перспективы строительства замминистра здравоохранения Фарходжон Ташпулатов обсудил с председателем правления компании Jamjoom Pharma во время своего визита в Саудовскую Аравию. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве по данному проекту.

Стороны также обсудили вопросы регистрации 30 видов лекарств, производимых саудовской компанией на территории Узбекистана.

экономика