Компания из Саудовской Аравии построит в Ташкентской области фармацевтический завод

По информации пресс-службы Минздрава, новое предприятие планируют построить за счет прямых инвестиций, его запуск намечен на третий квартал 2025 года.
Перспективы строительства замминистра здравоохранения Фарходжон Ташпулатов обсудил с председателем правления компании Jamjoom Pharma во время своего визита в Саудовскую Аравию. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве по данному проекту.
Стороны также обсудили вопросы регистрации 30 видов лекарств, производимых саудовской компанией на территории Узбекистана.