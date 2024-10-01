И.о. генконсула КНР в Екатеринбурге: число выданных туристических виз в Китай выросло в 5 раз

— Честно говоря, этот вопрос было бы более правильно адресовать представителям бизнеса. Но все-таки могу с большим удовольствием отметить, что в непростой международной ситуации Китай и Россия поддерживают тесное сотрудничество в торгово-экономической сфере. Сегодня китайские бренды электроники и бытовой техники пользуются огромной популярностью в России, в том числе на Урале. На улицах города мчатся всё больше китайских GEELY, EXEED и HAVAL. Это свидетельствует о том, что наше торговое сотрудничество приносит настоящую пользу и удобства нашим народам. Генконсульство готово поддерживать новые инициативы китайского бизнеса на Урале.