И.о. генконсула КНР в Екатеринбурге: число выданных туристических виз в Китай выросло в 5 раз

В 2024 году исполняется 75 лет со дня образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Также 2024−2025 объявлены Годами культуры России и Китая. Исполняющий обязанности генерального консула КНР в Екатеринбурге Ван Тун в интервью «КП-Екатеринбург» рассказал, как отметят эти события в уральской столице и планируется ли расширять авиасообщение между двумя странами.
— За прошедшие 75 лет китайско-российские отношения выдержали множество испытаний и уже стали образцом нового типа международных отношений и отношений между соседними крупными державами, — говорит Ван Тун.
— Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй объявил, что 75-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией будет широко праздноваться. Также 2024−2025 объявлены Годами культуры России и Китая. Какие мероприятия пройдут в Екатеринбурге?
— В рамках Годов культуры Генконсульством КНР запланирован ряд разнообразных мероприятий. В Уральском центре развития дизайна стартует фотовыставка, приуроченная к 75-летию образования КНР. Откроются читальные залы китайской литературы в школах № 94 и № 143. Вместе с правительством Свердловской области готовимся к Фестивалю китайского кино 2024. Мы рады видеть, что китайские делегации приняли активное участие в крупных культурных мероприятиях Урала, в том числе Фестивале «Стенограффия», российско-китайской Летней оркестровой академии, XII Международном фестивале театров кукол «Петрушка Великий», гастрофестивале «Вкус лета-2024»… Уверен, что углубление культурных обменов позволит дальше расширять взаимное заимствование между нашими цивилизациями.
— Планируется ли расширить авиасообщение между Екатеринбургом и китайскими городами?
— После пандемии наблюдается быстрое увеличение туристического потока между нашими странами. В этом году уже возобновили авиасообщение Екатеринбурга с двумя китайскими городами: Пекином и Харбином. По данным Генконсульства, количество туристических виз, выданных за январь-август, увеличилось в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это хорошо говорит о нарастающей популярности Китая среди жителей Урала и Сибири. И потребность в прямых рейсах, конечно, довольно большая.
— В связи с укреплением китайско-российских отношений рассматривается ли вопрос упрощения получения туристической визы для российских туристов, может быть, появятся визы для многократных поездок?
— Что касается многократной визы для туристов, то она уже давно есть, но требования ее получения довольно строгие. Но есть и хорошие новости. Теперь российские граждане могут оформить безвизовый въезд в Китай на максимально 144 часа на основании авиабилетов в третью страну. Уверен, что эта новая мера сделает путешествие в Китае проще. Подробную информацию можно найти на сайте Государственного управления по делам миграции КНР.
— Какие-то крупные китайские компании планируют зайти на российский рынок, в том числе в Екатеринбург?
— Честно говоря, этот вопрос было бы более правильно адресовать представителям бизнеса. Но все-таки могу с большим удовольствием отметить, что в непростой международной ситуации Китай и Россия поддерживают тесное сотрудничество в торгово-экономической сфере. Сегодня китайские бренды электроники и бытовой техники пользуются огромной популярностью в России, в том числе на Урале. На улицах города мчатся всё больше китайских GEELY, EXEED и HAVAL. Это свидетельствует о том, что наше торговое сотрудничество приносит настоящую пользу и удобства нашим народам. Генконсульство готово поддерживать новые инициативы китайского бизнеса на Урале.
— Можете поделиться своим личным впечатлением от России, от Екатеринбурга, в частности? За что вы любите Урал?
— И Екатеринбург, и Урал в целом, оставил у меня, моей семьи и друзей самые хорошие впечатления. Город очень привлекательный и комфортный для визита и жизни, так что я часто рекомендую делегациям из Китая посетить Екатеринбург.
Свердловская область как традиционная база тяжелой промышленности и ОПК России всегда служит надежной опорой для страны и в последние годы добилась значительных успехов в развитии высоких технологий и модернизации экономики. И уральцы — люди трудолюбивые, предприимчивые и дружелюбные. Уральские друзья, с которыми мы общались, демонстрировали открытость, а также сильное желание расширять обмены и сотрудничество с Китаем.
Генконсульство Китая в Екатеринбурге готово вместе с российской стороной, с народом Урала, реализовать договоренности, достигнутые главами наших государств, прилагать неустанные усилия для налаживания сотрудничества между нашими предпринимателями, создания новых каналов и платформ гуманитарных обменов, и для укрепления дружбы между нашими народами.