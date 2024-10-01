Чиновник мэрии Екатеринбурга: «Сносить дома в городе ради парков никто не будет»

Кроме того, Павел Скачков опроверг тезис о том, что Екатеринбург разрастается вширь за счет зеленых зон по периметру муниципалитета. «Внутри Екатеринбурга сейчас земель столько, что как минимум можно построить еще полтора города, мы не расползаемся», — акцентировал внимание начальник мастерской Генплана. Он опроверг тезис об интенсивной застройке парков внутри Екатеринбурга.