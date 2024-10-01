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Чиновник мэрии Екатеринбурга: «Сносить дома в городе ради парков никто не будет»

Обустройство парковых зон внутри уральской столицы не является задачей проектировщиков. Об этом заявил начальник муниципальной мастерской Генерального плана Екатеринбурга Павел Скачков на форуме высотного строительства 100+ TechnoBuild на заседании секции «Градостроительство как один из возможных факторов увеличения численности населения России», сообщает корреспондент ЕАН.

Источник: РИА "Новости"

Как сказал Павел Скачков, по периметру Екатеринбурга расположено много лесов. Это — «естественные легкие города». Поэтому, по мысли начальника мастерской Генплана, делать парки внутри Екатеринбурга не актуально.

«Наша задача: вывезти население как раз на эти окраины, чтобы горожане могли нормально там экологическую услугу получить (дышать свежим воздухом — прим ЕАН). Там мы не будем строить никогда», — подчеркнул Скачков. Также он отметил, что внутри города сносить дома ради парков никто не будет.

Кроме того, Павел Скачков опроверг тезис о том, что Екатеринбург разрастается вширь за счет зеленых зон по периметру муниципалитета. «Внутри Екатеринбурга сейчас земель столько, что как минимум можно построить еще полтора города, мы не расползаемся», — акцентировал внимание начальник мастерской Генплана. Он опроверг тезис об интенсивной застройке парков внутри Екатеринбурга.

«Я поспорю насчет того, что в городе мало парков. Их не так немного. В Екатеринбурге есть каркас парков, и мэром поставлена задача его сохранить. Мы это сделаем. Но по периметру муниципалитета достаточно зеленых зон», — заключил Скачков.

Отметим, муниципальное бюджетное учреждение «Мастерская Генерального плана Екатеринбурга» занимается разработкой документации о градостроительном планировании и развитии муниципального образования «город Екатеринбург». К функциям мастерской относятся разработка схем зонирования в городе, согласование проектной и градостроительной документации о застройке территории Екатеринбурга, разработка проектов планировки территории.

Напомним, ежегодный форум высотного строительства 100+ TechnoBuild стартовал 1 октября в Екатеринбурге уже в 11 раз. На площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» собрались представители архитектурных бюро, строительных компаний и известные эксперты отрасли. Мероприятие проводится при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, правительства Свердловской области и мэрии Екатеринбурга.

Юлия Литвиненко

строительство