Чиновник мэрии Екатеринбурга: «Сносить дома в городе ради парков никто не будет»

Как сказал Павел Скачков, по периметру Екатеринбурга расположено много лесов. Это — «естественные легкие города». Поэтому, по мысли начальника мастерской Генплана, делать парки внутри Екатеринбурга не актуально.
«Наша задача: вывезти население как раз на эти окраины, чтобы горожане могли нормально там экологическую услугу получить (дышать свежим воздухом — прим ЕАН). Там мы не будем строить никогда», — подчеркнул Скачков. Также он отметил, что внутри города сносить дома ради парков никто не будет.
Кроме того, Павел Скачков опроверг тезис о том, что Екатеринбург разрастается вширь за счет зеленых зон по периметру муниципалитета. «Внутри Екатеринбурга сейчас земель столько, что как минимум можно построить еще полтора города, мы не расползаемся», — акцентировал внимание начальник мастерской Генплана. Он опроверг тезис об интенсивной застройке парков внутри Екатеринбурга.
«Я поспорю насчет того, что в городе мало парков. Их не так немного. В Екатеринбурге есть каркас парков, и мэром поставлена задача его сохранить. Мы это сделаем. Но по периметру муниципалитета достаточно зеленых зон», — заключил Скачков.
Отметим, муниципальное бюджетное учреждение «Мастерская Генерального плана Екатеринбурга» занимается разработкой документации о градостроительном планировании и развитии муниципального образования «город Екатеринбург». К функциям мастерской относятся разработка схем зонирования в городе, согласование проектной и градостроительной документации о застройке территории Екатеринбурга, разработка проектов планировки территории.
Напомним, ежегодный форум высотного строительства 100+ TechnoBuild стартовал 1 октября в Екатеринбурге уже в 11 раз. На площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» собрались представители архитектурных бюро, строительных компаний и известные эксперты отрасли. Мероприятие проводится при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, правительства Свердловской области и мэрии Екатеринбурга.
Юлия Литвиненко