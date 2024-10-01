Новороссийск с начала года посетило более миллиона туристов

Новороссийск с начала года посетило 1 120 581 туристов. За аналогичный период прошлого года турпоток составил 1 038 278 человек, темп роста — 107,9%. За летний период этого года нас посетило 567 902 человека, за 2023 год — 509 538 человек.
В летнем курортном сезоне 2024 года в Новороссийске осуществляли деятельность:
— 35 объектов санаторно-курортного комплекса, в том числе:
— 155 гостиниц и иных средств размещения;
— 7 кемпингов и глэмпингов;
— 23 объекта туристского показа, из которых 20 функционируют на.
круглогодичной основе;
— 27 пляжных территорий и зон рекреации общей рекреационной.
емкостью 30 000 человек, площадь которых составляет 190 000 кв. м.;
— 7 нестационарных киосков по реализации экскурсионных билетов.
Всего на территории Новороссийска действует 27 пляжных территорий и зон рекреации. Из них 13 — ведомственные территории, 14 — муниципальные территории общего пользования (8 пляжей, 6 зон рекреации).Всеми территориями получены декларации ГИМС, а пляжами — санитарные заключения о соответствии.
В рамках обустройства «Доступной среды» в летнем сезоне был установлен новый специализированный пандус для спуска в воду на пляже «Суджукская коса», так как старый пандус невозможно использовать из-за изменившегося рельефа прибрежной полосы.
В Широкой балке в рамках грантового проекта фондом «Сердца поколений» произведено обустройство зоны пляжа для маломобильных граждан со специализированным спуском.
Зона рекреации «Мысхако» обустроена по субсидии, обновлена инфраструктура и созданы условия для маломобильных граждан.
На 2024−2025 годы запланировано:
— Открытие новых пляжных территорий, сейчас идет подготовка документов по новому пляжу «Алмаз» в Мысхако;
— Развитие туристической платформы novoros-visit. Планируется, что ресурс станет единым источником для туристов города.
— Обустройство зон отдыха и системы навигации маршрута «10 памятников Великой Отечественной войны» совместно с благотворителем;
— Обустройство нескольких пилотных зимних пляжей в сезон 2024/2025 года;
— Паспортизация новых туристических маршрутов.