Нацбанк: в Беларуси стали выявлять меньше поддельных денег

Это почти на 20% меньше, чем за первые шесть месяцев 2023 года. Львиную долю выявленных подделок составили американские доллары — 259. При этом год назад их было на порядок больше — 348.
Стало меньше в обороте фальшивомонетчиков евро: 22 банкноты против 30 в первом полугодии 2023-го.
Зато стали чаще подделывать российские рубли. За шесть месяцев 2024-го банки выявили 38 таких случаев, в то время как год назад их было лишь 18.
В свою очередь уменьшилось количество подделок белорусских рублей, в этом году их было только три.
Большая часть всех поддельных денежных знаков была выявлена в Минске, всего же фальшивые купюры изъяты из обращения в 35 населенных пунктах республики. По-прежнему самыми популярными банкнотами для подделывания являются доллары номиналом 100 и 50. Поддельная российская валюта выявлялась номиналами 5 000, 2 000 и 1 000.
Если говорить о евровалюте, то чаще всего подделывали деньги номиналом 50 евро, также было выявлено две монеты номиналом 2 евро. В случаях с белорусской валютой трижды подделывались банкноты номиналом 100 рублей.