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В октябре между Донецком и Анапой начнут курсировать рейсовые автобусы

В октябре между Донецком и Анапой начнут курсировать рейсовые автобусы, сообщает пресс-служба Министерства транспорта ДНР со ссылкой на «Автовокзалы Донбасса».

Новый рейс Донецк — Анапа начнет осуществляться через день с 3 октября. С автовокзала в Донецке автобус будет отправляться в 19:05.

Напомним, поезд Калининград — Адлер продолжит объезжать пять станций Курской области. Ранее маршрут откорректировали для безопасности пассажиров.

Мы писали, в Госавтоинспекции Кубани рассказали, как проехать Крымский мост без пробок. В ведомстве советуют водителям мониторить ситуацию через оперативные каналы и тщательно выбирать время выезда. В Госавтоинспекции рекомендуют заторовую ситуацию пережидать в ближайшем населенном пункте или на площадке для отдыха. Кроме того, имеется альтернативный сухопутный маршрут.