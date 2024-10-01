В октябре между Донецком и Анапой начнут курсировать рейсовые автобусы

Мы писали, в Госавтоинспекции Кубани рассказали, как проехать Крымский мост без пробок. В ведомстве советуют водителям мониторить ситуацию через оперативные каналы и тщательно выбирать время выезда. В Госавтоинспекции рекомендуют заторовую ситуацию пережидать в ближайшем населенном пункте или на площадке для отдыха. Кроме того, имеется альтернативный сухопутный маршрут.