В октябре между Донецком и Анапой начнут курсировать рейсовые автобусы

Новый рейс Донецк — Анапа начнет осуществляться через день с 3 октября. С автовокзала в Донецке автобус будет отправляться в 19:05.
Напомним, поезд Калининград — Адлер продолжит объезжать пять станций Курской области. Ранее маршрут откорректировали для безопасности пассажиров.
Мы писали, в Госавтоинспекции Кубани рассказали, как проехать Крымский мост без пробок. В ведомстве советуют водителям мониторить ситуацию через оперативные каналы и тщательно выбирать время выезда. В Госавтоинспекции рекомендуют заторовую ситуацию пережидать в ближайшем населенном пункте или на площадке для отдыха. Кроме того, имеется альтернативный сухопутный маршрут.