Доллар упал в цене на старте торгов во вторник

Согласно данным на 10:27 вторника, «американец» после того, как набрался сил в начале текущей недели, немного сдал позиции, став дешевле на 0,01%. Он торгуется по 3,22 белорусских рубля за одного «Вашингтона».
Российский рубль также незначительно подешевел — на 0,02%. Приобрести 100 единиц на бирже можно по 3,48 белорусских рубля.
Информации по евро и китайскому юаню пока нет.
После начала торгов в понедельник незначительно стоимость валюты поменялась в банках.
Так, доллар в среднем продают во вторник по 3,20 белорусских рубля за одну единицу, принимают — по 3,19 белрубля. Сто российских рублей готовы отдать в среднем по 3,48 белорусских рубля, приобрести — по 3,46.
А вот евро продается в районе 3,55 белорусских рубля, сдать в обменники его можно по 3,52 белорусских рубля.