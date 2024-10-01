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Доллар упал в цене на старте торгов во вторник

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Доллар и российский рубль немного сдали позиции в начале торгов во вторник, следует из данных Белорусской валютно-фондовой биржи.

Источник: Sputnik.by

Согласно данным на 10:27 вторника, «американец» после того, как набрался сил в начале текущей недели, немного сдал позиции, став дешевле на 0,01%. Он торгуется по 3,22 белорусских рубля за одного «Вашингтона».

Российский рубль также незначительно подешевел — на 0,02%. Приобрести 100 единиц на бирже можно по 3,48 белорусских рубля.

Информации по евро и китайскому юаню пока нет.

После начала торгов в понедельник незначительно стоимость валюты поменялась в банках.

Так, доллар в среднем продают во вторник по 3,20 белорусских рубля за одну единицу, принимают — по 3,19 белрубля. Сто российских рублей готовы отдать в среднем по 3,48 белорусских рубля, приобрести — по 3,46.

А вот евро продается в районе 3,55 белорусских рубля, сдать в обменники его можно по 3,52 белорусских рубля.

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