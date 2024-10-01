Минфин заметно повысил цены на золото, серебро и платину

Цены на драгметаллы продолжают повышать. Так, грамм золота подорожал на 15,33 рубля — с 251,85 до 267,18 рубля. Месяцем ранее этот металл дорожал на 14,65 рубля.
Серебро прибавило 19 копеек — с 2,94 до 3,13 рубля. В августе оно дорожало на 14 копеек.
В то же время цена за грамм платины выросла сразу на 7,62 рубля, с 92,25 до 99,87 рубля. В прошлом месяце она дешевела на 61 копейку, а до этого на 4,72 рубля.
Грамм иридия теперь стоит 476,85 рубля, палладия — 102,28, а родий самый дорогой — 491,73 рубля за грамм.