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Минфин заметно повысил цены на золото, серебро и платину

С 1 октября в Беларуси изменены расчетные цены на драгоценные металлы, закупаемые в Госфонд. Об этом сообщает Министерство финансов.

Цены на драгметаллы продолжают повышать. Так, грамм золота подорожал на 15,33 рубля — с 251,85 до 267,18 рубля. Месяцем ранее этот металл дорожал на 14,65 рубля.

Серебро прибавило 19 копеек — с 2,94 до 3,13 рубля. В августе оно дорожало на 14 копеек.

В то же время цена за грамм платины выросла сразу на 7,62 рубля, с 92,25 до 99,87 рубля. В прошлом месяце она дешевела на 61 копейку, а до этого на 4,72 рубля.

Грамм иридия теперь стоит 476,85 рубля, палладия — 102,28, а родий самый дорогой — 491,73 рубля за грамм.

экономика
золото и драгметаллы