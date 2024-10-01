Минтруда сообщило про повышение пенсий в среднем на 5% в Беларуси с 1 октября. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко повысил пенсии в Беларуси на 5% с 1 октября 2024 года. В Минтруда сообщили, что с указанной даты повышаются все виды трудовых пенсий. Сказано, что речь идет про пенсии по возрасту, по инвалидности, а также по случаю потери кормильца.
«В результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 5 процентов», — говорится в сообщении.
В ведомстве обратили внимание на то, что это уже второе повышение пенсий в 2024 году. И напомнили, что первое случилось 1 февраля, когда пенсии были увеличены на 10%. Согласно предварительным данным, средний размер пенсии по возрасту в октябре 2024 года составит 852 рубля.