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Минтруда сообщило про повышение пенсий в среднем на 5% в Беларуси с 1 октября

Минтруда сказало, что все виды трудовых пенсий увеличились в Беларуси с 1 октября.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сообщило про повышение пенсий в среднем на 5% в Беларуси с 1 октября. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко повысил пенсии в Беларуси на 5% с 1 октября 2024 года. В Минтруда сообщили, что с указанной даты повышаются все виды трудовых пенсий. Сказано, что речь идет про пенсии по возрасту, по инвалидности, а также по случаю потери кормильца.

«В результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 5 процентов», — говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание на то, что это уже второе повышение пенсий в 2024 году. И напомнили, что первое случилось 1 февраля, когда пенсии были увеличены на 10%. Согласно предварительным данным, средний размер пенсии по возрасту в октябре 2024 года составит 852 рубля.

экономика