Минтруда сообщило про повышение пенсий в среднем на 5% в Беларуси с 1 октября

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко повысил пенсии в Беларуси на 5% с 1 октября 2024 года. В Минтруда сообщили, что с указанной даты повышаются все виды трудовых пенсий. Сказано, что речь идет про пенсии по возрасту, по инвалидности, а также по случаю потери кормильца.