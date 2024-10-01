МАРТ предложил пересмотреть проведение сельскохозяйственных ярмарок в Беларуси

Говорится, что было внесено предложение установить требования к ярмаркам, в частности, предусматривающее, что ярмарки проводятся в целях продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) при учете следующих требований. Называются создание условий для обеспечения населения товарами, сельскохозяйственной продукцией, а также продукцией общепита. Указаны создание условий для товаропроизводителей, граждан, которые ведут подсобные хозяйства или же занимаются садоводством, огородничеством, животноводством по реализации собственной продукции.