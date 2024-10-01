МАРТ предложил пересмотреть проведение сельскохозяйственных ярмарок в Беларуси. Информация опубликована на Национальном правовом портале.
Так, предлагается внести ряд изменений в положение о порядке организации и согласования проведения сельскохозяйственных ярмарок, которое было утверждено белорусским правительством № 101 «О выставочной и ярмарочной деятельности в Республике Беларусь» от 15 февраля 2019 года.
Говорится, что было внесено предложение установить требования к ярмаркам, в частности, предусматривающее, что ярмарки проводятся в целях продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) при учете следующих требований. Называются создание условий для обеспечения населения товарами, сельскохозяйственной продукцией, а также продукцией общепита. Указаны создание условий для товаропроизводителей, граждан, которые ведут подсобные хозяйства или же занимаются садоводством, огородничеством, животноводством по реализации собственной продукции.
Также сказано, что в числе вносимых изменений указано соответствие места проведения ярмарки правилам благоустройства и содержания населенных пунктов, строительным проектам в стадии реализации, обязательным для соблюдения требований технических нормативных правовых объектов в области архитектурной деятельности.
«Участие в одной ярмарке не менее 5 участников», — сказано в сообщении.
Кроме того, предлагается уточнить перечень сведений, которые организатор ярмарки указывает в заявлении о ее согласовании. Также предложено расширить перечень случаев, где местные исполкомы и распорядительные органы отказывают в согласовании проведения сельскохозяйственной ярмарки.
Уточняется, что предложения можно высказать в специальной теме на правовом форуме в период с 1 по 11 октября 2024 года.