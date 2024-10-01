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Власти Ростова выкупили 114 участков для реконструкции Вавилова

В Ростове власти выкупили у собственников 114 из 119 участков для реконструкции улицы Вавилова. Об этом сообщает «Блокнот Ростов» со ссылкой на городскую дирекцию по строительству транспортной инфраструктуры.

Источник: соцсети

Кроме того, власти изъяли 63 гаражных бокса. По пяти земельным участкам и 53 гаражам идут судебные разбирательства, власти будут изымать данные объекты в принудительном порядке.

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко сообщал ранее, что в течение 2024 года власти должны выкупить у собственников 119 земельных участков для расширения улицы Вавилова.

Напомним, реконструкцию Вавилова начали в 2023 году. Одновременно ведутся работы по первому этапу — расширяется основная дорога, строятся местные проезды и тротуары, а также недавно были начаты строительные работы по второму этапу реконструкции Вавилова.