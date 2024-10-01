Власти Ростова выкупили 114 участков для реконструкции Вавилова

Кроме того, власти изъяли 63 гаражных бокса. По пяти земельным участкам и 53 гаражам идут судебные разбирательства, власти будут изымать данные объекты в принудительном порядке.
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко сообщал ранее, что в течение 2024 года власти должны выкупить у собственников 119 земельных участков для расширения улицы Вавилова.
Напомним, реконструкцию Вавилова начали в 2023 году. Одновременно ведутся работы по первому этапу — расширяется основная дорога, строятся местные проезды и тротуары, а также недавно были начаты строительные работы по второму этапу реконструкции Вавилова.