Нацбанк предупредил про рост числа поддельных российских рублей в Беларуси

В сообщении говорится, что по итогам первых шести месяцев 2024 года в стране сотрудники банков выявили 323 поддельных денежных знака, из которых две монеты и 321 банкнота. Сказано, что основное число выявленных поддельных купюр составили доллары (речь идет про 80,2%). Что касается российских рублей, то доля составила 11,8%, евро — 6,8%, белорусских рублей — 0,9%.