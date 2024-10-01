Нацбанк предупредил про рост числа поддельных российских рублей в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Национального банка Беларуси.
В сообщении говорится, что по итогам первых шести месяцев 2024 года в стране сотрудники банков выявили 323 поддельных денежных знака, из которых две монеты и 321 банкнота. Сказано, что основное число выявленных поддельных купюр составили доллары (речь идет про 80,2%). Что касается российских рублей, то доля составила 11,8%, евро — 6,8%, белорусских рублей — 0,9%.
В Нацбанке отметили, что в сравнении с аналогичным периодом 2023 года общее число подделок снизилось на 19,7%. Уточняется, что количество фальшивых долларов уменьшилось на 25,6%, евро — на 26,7%.
«Российских рублей увеличилось на 111,1%. Количество подделок белорусских рублей уменьшилось в 2 раза», — отметили в пресс-службе Национального банка.
Отмечается, что в Минске было обнаружено 55,7% всех поддельных денежных знаков, а в областях страны — в пределах 2,2 — 16,7%. Так, фальшивые денежные купюры были изъяты из обращения в 35 населенных пунктах Беларуси.
«В первой половине 2024 года выявлялись поддельные доллары США исключительно номиналами 100 и 50 долларов — 88,0% и 12,0% соответственно», — сказано в сообщении.
Сообщается, что в сравнении с аналогичным периодом 2023 года число обнаруженных фальшивых купюр номиналом 100 долларов снизилось на 9,5%, 50 долларов — на 67,4%.