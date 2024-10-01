Самарцы хотят потратить 2,8 тысячи рублей на подарки на День учителя

В среднем по России родители тратят на подарки учителям 3900 рублей, а в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, расходы еще выше. Там на презенты преподавателям тратят 4500 и 3500 рублей соответственно. При этом всего 6% родителей отметили, что в их классах не поздравляют учителей с этим праздником.