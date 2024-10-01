Самарцы хотят потратить 2,8 тысячи рублей на подарки на День учителя

На День учителя в 2024 году жители Самары планируют потратить в среднем 2800 рублей на подарки для своих учителей. Это на 600 рублей больше, чем в прошлом году, когда расходы составляли 2200 рублей. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами сервиса SuperJob.
Так, среди популярных подарков на первое место вышли традиционные букеты цветов. Их собираются приобрести 62% опрошенных. Также родители выбирают подарочные сертификаты и наборы чая, кофе и конфет — 30% и 24% соответственно.
В среднем по России родители тратят на подарки учителям 3900 рублей, а в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, расходы еще выше. Там на презенты преподавателям тратят 4500 и 3500 рублей соответственно. При этом всего 6% родителей отметили, что в их классах не поздравляют учителей с этим праздником.