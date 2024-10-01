ФРП инвестировал 190 млн рублей в расширение лысьвенского завода автоприцепов

В августе «Ъ-Прикамье» сообщал, что «СпецАвтоПрицеп» в рамках расширения действующего производства в Лысьве создаст производственно-складской комплекс для выпуска прицепной техники общей площадью более 6 тыс. кв. м. Производимые машкомплекты и прицепы будут способствовать импортозамещению ранее используемых зарубежных комплектующих для нужд предприятия. В новый цех и складские мощности планировалось инвестировать более 210 млн руб., завершить проект предполагается в 2028 году.