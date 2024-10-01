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ФРП инвестировал 190 млн рублей в расширение лысьвенского завода автоприцепов

Фонд развития промышленности (ФРП) РФ предоставил льготное финансирование лысьвенскому предприятию ООО «СпецАвтоПрицеп» в размере 190 млн руб. Как сообщает пресс-служба фонда, средства будут направлены на создание производства осей для автомобильных и тракторных прицепов. Ранее компания анонсировала проект производственного комплекса для выпуска прицепной техники, способствующей импортозамещению зарубежных деталей.

Отмечается, что на средства ФРП приобретут специальные станки и оборудование для массового выпуска продукции. При этом общий бюджет проекта составит 280 млн руб. «Объем выпуска прицепов возрастет до 4,7 тыс. единиц в год», — подчеркнул гендиректор «СпецАвтоПрицепа» Константин Дегтярев.

В августе «Ъ-Прикамье» сообщал, что «СпецАвтоПрицеп» в рамках расширения действующего производства в Лысьве создаст производственно-складской комплекс для выпуска прицепной техники общей площадью более 6 тыс. кв. м. Производимые машкомплекты и прицепы будут способствовать импортозамещению ранее используемых зарубежных комплектующих для нужд предприятия. В новый цех и складские мощности планировалось инвестировать более 210 млн руб., завершить проект предполагается в 2028 году.

ООО «СпецАвтоПрицеп» было зарегистрировано в 2011 году в Лысьве. Основным видом деятельности общества указано производство кузовов для автотранспортных средств. Согласно финансовому отчету, в 2023 году выручка компании составила 966 млн руб., чистая прибыль — 80 млн руб.

экономика