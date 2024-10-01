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Минтранс отчитался о дорожных работах в Приморье

Что было сделано за неделю уместилось в 1,5-минутном ролике.

Источник: Primgazeta.ru

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края подвело итоги недели в дорожной отрасли региона. В видео сообщении приводятся цифры проведенных работ и их геолокация.

Коротко, четко и по делу — ролик с отчетом пресс-секретаря минтранса занимает всего 1,5 минуты. При этом затронуты все основные вопросы дорожного строительства и расставлены акценты.

В ведомстве обещать сделать подобные отчеты еженедельными.