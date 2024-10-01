Калининградская область получит из бюджета 28 млрд на социально-экономическое развитие

В 2026 году эта сумма составит 31,5 миллиарда, а в 2027 году — 32,9 миллиарда.
Субвенция на поддержку юридических лиц и резидентов ОЭЗ в 2025 году составит свыше 24,13 миллиарда рублей, в 2026 году — 25,5 миллиарда рублей, в 2027 году — 26,9 миллиарда рублей.
Такие цифры приводятся в проекте федерального бюджета, направленного правительством в Госдуму.
Интересно и то, что на мероприятия по строительству берегозащитных сооружений, проведению противооползневых и берегоукрепительных работ в 2025 году потратят 3,6 миллиарда рублей, в 2026 году — 197,4 миллиона, а в 2027 году — 3,34 миллиарда рублей.
В целом на госпрограмму «Социально-экономическое развитие Калининградской области» в 2024—2026 годах планируется направить из федерального бюджета более 72 миллиардов рублей.