Калининградская область получит из бюджета 28 млрд на социально-экономическое развитие

Интересно и то, что на мероприятия по строительству берегозащитных сооружений, проведению противооползневых и берегоукрепительных работ в 2025 году потратят 3,6 миллиарда рублей, в 2026 году — 197,4 миллиона, а в 2027 году — 3,34 миллиарда рублей.