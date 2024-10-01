В октябре Центробанк может вновь повысить ключевую ставку

Кроме того, средние ставки предложения по рыночным программам ипотеки котируются на уровне доходность пятилетних ОФЗ + 5 процентных пункта. Хотя в ситуации более низких ставок этот спрэд не превышает 3 процентных пункта. Это говорит о том, что процентные ставки по ипотеке сейчас в большей степени оторваны от доходности ОФЗ, а банки стараются, скажем, перезаложиться в части ценообразования кредитных продуктов, поскольку не знают, как долго продлится период высоких процентных ставок, а также кредитное качество нового входящего клиентского потока.