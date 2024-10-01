Инфляция в Казахстане: как изменились цены и тарифы за месяц и год

За месяц цены на платные услуги повысились на 1%, непродовольственные товары — на 0,6%. Индекс цен на продовольственные товары остался без изменений.
Так, по сравнению с сентябрем прошлого года тарифы на отопление центральное повысились на 33%, холодную воду — на 29,4%, водоотведение — на 24%, электроэнергию — на 23,7%, вывоз мусора — на 18,1%, горячую воду — на 17,4%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, — на 12%.
Вместе с тем оплата за аренду жилья выросла на 12,3%. Цены на услуги организации комплексного отдыха увеличились на 19,3%, связи — на 15%, парикмахерских и заведений личного обслуживания — на 12,9%, здравоохранения, ритуальные услуги — по 11,6%, услуги в области отдыха и спортивных мероприятий — на 11%, услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных автотранспортных средств — на 10,5%, общественного питания — на 9,3%, образования — на 8,7%.
Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 16,8%, в такси — на 12,2%, городским автобусом — на 11,7%, железнодорожным пассажирским транспортом — на 9,5%.
Новые легковые автомобили отечественной сборки стали дороже на 31,5%, фармацевтическая продукция подорожала на 12%, одежда и обувь — на 10,7%, мебель и предметы домашнего обихода — на 10%, товары личного пользования — на 7,6%, строительные материалы — на 6,3%.
При этом дрова подорожали на 10,6%, уголь каменный — на 9,8%, сжиженный газ в баллонах — на 9,2%.
Что касается овощей и продуктов, то повышение цен отмечено на помидоры — на 28,2%, огурцы — на 22,5%, минеральную и питьевую воду — на 14,4%, кондитерские изделия — на 13,6%, бананы — на 12,9%, яйца — на 11,8%, прохладительные напитки — на 11,6%, фруктовые и овощные соки — на 10,8%, картофель — на 10,2%. Цена на табачные изделия выросла на 17,4%
Снижение же цен наблюдалось на капусту белокочанную на 26,5%, крупу гречневую — на 22,5%, морковь — на 12,8%, масло подсолнечное — на 12,1%.
Годовая инфляция в сентябре 2024 года составила 8,3%. Цены на платные услуги повысились на 13,6%, непродовольственные товары — на 7,6%, продовольственные товары — на 5,1%.
Наибольший уровень инфляции, выше среднереспубликанского, сложился в 11 регионах страны, из них наивысший — в Астане — 10,3%, в Мангистауской области — 9,8%, Восточно-Казахстанской — 9,2%.
При этом весомый вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки, жилищные услуги, одежда и обувь.
Так, за год цены на мясо и мясопродукты повысились на 3,6% и внесли основной вклад в инфляцию в 0,5 п. п., хлебобулочные изделия и крупы подорожали на 5,5%, фрукты и овощи — на 3,9% — по 0,4 процентных пункта. Яйца подорожали на 11,8%, безалкогольные напитки — на 8%, молочные продукты стали дороже на 5,3%, чем внесли вклад по 0,2 п. п. в годовую инфляцию.
Услуги ЖКХ за год подорожали на 15,6%, а их вклад в инфляцию составил 2 процентных пункта. В сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем прошлого года электроэнергия стала дороже на 23,7% и внесла вклад в годовую инфляцию в 0,5 процентных пункта.
Аренда жилья подорожала на 12,3%, вклад составил в 0,4 п. п., отопление центральное стало дороже на 33% — в 0,3 п. п., услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений (на 7,2%), холодная вода (на 29,4%) — по 0,2 процентных пункта.