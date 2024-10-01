Инфляция в Казахстане: как изменились цены и тарифы за месяц и год

Так, за год цены на мясо и мясопродукты повысились на 3,6% и внесли основной вклад в инфляцию в 0,5 п. п., хлебобулочные изделия и крупы подорожали на 5,5%, фрукты и овощи — на 3,9% — по 0,4 процентных пункта. Яйца подорожали на 11,8%, безалкогольные напитки — на 8%, молочные продукты стали дороже на 5,3%, чем внесли вклад по 0,2 п. п. в годовую инфляцию.