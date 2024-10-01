В Крыму установят «справедливые тарифы» на уборку подъездов и дворов

«До 1 ноября необходимо повсеместно завершить работу по установлению справедливого размера платы за содержание общего имущества МКД, формированию инструментов обратной связи с гражданами», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его данным, в республике сегодня насчитывается 11 743 многоквартирных дома, которые обслуживает более 140 управляющих организаций. Реестр многоэтажек, рекомендуемые тарифы на уборку размещены на сайте республиканской инспекции по жилищному надзору, уточнил глава республики.
В Крыму в июле увеличилась стоимость оплаты коммунальных услуг. Не смотря на повышение, тарифы для населения в Крыму остаются одними из самых доступных в субъектах Южного федерального округа, сообщали в Государственном комитете по ценам и тарифам РК.
Роспотребнадзор РФ ранее разработал новые требования к содержанию и обслуживанию общего имущества многоквартирных домов (МКД). Документ включает 299 пунктов, в частности это обработка придомовых территорий антигололедными средствами зимой, полив клумб летом, ответственность за захламление подвалов и многое другое.