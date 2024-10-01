В Крыму установят «справедливые тарифы» на уборку подъездов и дворов

В Крыму в июле увеличилась стоимость оплаты коммунальных услуг. Не смотря на повышение, тарифы для населения в Крыму остаются одними из самых доступных в субъектах Южного федерального округа, сообщали в Государственном комитете по ценам и тарифам РК.