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В Крыму установят «справедливые тарифы» на уборку подъездов и дворов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости Крым. В Крыму до 1 ноября установят «справедливые тарифы» за обслуживание общего имущества многоквартирных домов и создадут инструменты обратной связи с населением. Такое поручение профильным ведомствам дал глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«До 1 ноября необходимо повсеместно завершить работу по установлению справедливого размера платы за содержание общего имущества МКД, формированию инструментов обратной связи с гражданами», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его данным, в республике сегодня насчитывается 11 743 многоквартирных дома, которые обслуживает более 140 управляющих организаций. Реестр многоэтажек, рекомендуемые тарифы на уборку размещены на сайте республиканской инспекции по жилищному надзору, уточнил глава республики.

В Крыму в июле увеличилась стоимость оплаты коммунальных услуг. Не смотря на повышение, тарифы для населения в Крыму остаются одними из самых доступных в субъектах Южного федерального округа, сообщали в Государственном комитете по ценам и тарифам РК.

Роспотребнадзор РФ ранее разработал новые требования к содержанию и обслуживанию общего имущества многоквартирных домов (МКД). Документ включает 299 пунктов, в частности это обработка придомовых территорий антигололедными средствами зимой, полив клумб летом, ответственность за захламление подвалов и многое другое.

ЖКХ