В Новосибирске демонтируют 12 самовольных нестационарных торговых объектов

На данный момент демонтировано девять строений и вывезено два нестационарных объекта. Из-за этого освободилось более 2 тысяч квадратных метров территории.
Выяснилось, что один из предпринимателей без согласия города Новосибирска сдал часть муниципальной земли по адресу: 1-й Хилокский переулок, 6 в аренду. На этой земле были самовольно построены торговые павильоны и другое нестационарное оборудование, включая заведение общепита. Информация о нарушениях была получена в ходе совместного рейда специалистов администрации Ленинского района и мэрии города.
Специалисты Городского центра наружной рекламы провели переговоры с незаконным владельцем земельного участка и достигли соглашения о безвозмездном сносе самовольных строений и вывозе мусора. Работы по демонтажу и уборке территории продолжаются.
Данная работа ведется в рамках «дорожной карты» по развитию территорий, прилегающих к ООО ТЦ «Хилокский», и продолжается на постоянной основе в 2023—2024 годах. Специалисты мэрии также систематически выявляют и пресекают факты торговли в неустановленных местах, используя различные методы борьбы с незаконной уличной торговлей.