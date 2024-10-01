В Новосибирске демонтируют 12 самовольных нестационарных торговых объектов

Выяснилось, что один из предпринимателей без согласия города Новосибирска сдал часть муниципальной земли по адресу: 1-й Хилокский переулок, 6 в аренду. На этой земле были самовольно построены торговые павильоны и другое нестационарное оборудование, включая заведение общепита. Информация о нарушениях была получена в ходе совместного рейда специалистов администрации Ленинского района и мэрии города.