Назначен новый руководитель самарского МП «ТТУ»

Прежний руководитель самарского МП «ТТУ» Михаил Ефремов был задержан в июне текущего года по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое позже переквалифицировали на превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Сначала суд отправил подозреваемого в СИЗО. Однако в июле Михаил Ефремов был переведен под домашний арест.