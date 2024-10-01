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Автодорогу Краснодар — Кабардинка построят до 2029 года

В Краснодарском крае дорогу Краснодар — Абинск — Шапсугская — Кабардинка планируют построить до 2029 года. Об этом пишет «Ведомости ЮГ» со ссылкой на Министерство транспорта России.

Протяженность дороги составит около 108,5 км, сейчас ведется проектирование. Объем инвестиций будет известен после окончания экспертизы. По словам представителей минтранса, согласно правилам федеральной поддержки, софинансирование строительства из федерального бюджета может быть до 50% и до 75% для искусственных построек. Высока вероятность, что новая трасса будет платной. Категории автомобилей, проезд которых будет тарифицироваться, устанавливает собственник дороги.

В 2023 году ООО «Автодор-Инвест» вместе со строительным консорциум «Платформа» договорились о сотрудничестве при реализации строительства автодороги из Краснодара в Кабардинку. Соглашение предполагает подготовку концессии и строительство объекта в рамках государственно-частного партнерства.

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