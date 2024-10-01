Автодорогу Краснодар — Кабардинка построят до 2029 года

Протяженность дороги составит около 108,5 км, сейчас ведется проектирование. Объем инвестиций будет известен после окончания экспертизы. По словам представителей минтранса, согласно правилам федеральной поддержки, софинансирование строительства из федерального бюджета может быть до 50% и до 75% для искусственных построек. Высока вероятность, что новая трасса будет платной. Категории автомобилей, проезд которых будет тарифицироваться, устанавливает собственник дороги.