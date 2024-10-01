Как изменились цены на отопление, электроэнергию и связь в Казахстане

За год цены на платные услуги повысились на 13,6%, непродовольственные товары — на 7,6%, продовольственные товары — на 5,1%.
Повышение цен за год:
центральное отопление — на 33%
электроэнергия — на 23,7%
услуги связи — на 15%
Снижение цен за год:
капуста — на 26,5%
крупа гречневая — на 22,5%
масло подсолнечное — на 12,1%
Месячный индекс потребительских цен в сентябре составил 0,4% (в августе т.г. — 0,6%). Цены на платные услуги повысились на 1%, непродовольственные товары — на 0,6%. Индекс цен на продовольственные товары остался без изменений.
Повышение цен за месяц:
обучение в вузе — на 10,3%
дрова — на 2,9%
уголь каменный — на 2,5%
огурцы — на 11,9%
Снижение цен за месяц:
Картофель — на 13,5%
виноград — на 10,3%
лук репчатый — на 10%.