Все соцобъекты готовы к зиме — мэр Краснодара

Мэр Краснодара Евгений Наумов в Telegram (18+) оценил готовность школ, детских садов и спортивных объектов города к отопительному сезону как 100%. Жилой фонд, по оценке главы города, готов к зиме на 99,9%, сообщает ИА KrasnodarMedia.
— Теплосети и котлы успешно проверены. Поручил коллегам заранее протестировать оборудование в новых учебных заведениях. Техника в них ещё не эксплуатировалась. Когда наступят холода, она должна запуститься без сбоев.
По данным мэра, только в трех многоэтажках Краснодара еще не завершен ремонт систем теплоснабжения, все остальные жилые здания готовы к приему тепла.
Власти города позаботились о том, чтобы мощностей для отопления было достаточно. В поселке Плодородном завершается строительство котельной № 27, которая обеспечит теплом потребителей ряда улиц и снизит нагрузку на котельную № 19, обслуживающую крупные жилые микрорайоны — Московский, Губернский, Восточно-Кругликовский.
— Выехал на строящуюся котельную № 27 в Плодородном. Работы там идут без остановки. Строители укладывают трубопровод. Собственная электроподстанция рядом с котельной уже стоит. Все пять котлов тоже на своих местах, в октябре ждём поставку насосов для них, — объяснил мэр.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, прошедшей зимой жители микрорайона Московского жаловались на холодные батареи. Чтобы решить проблему, срок строительства новой котельной № 27 перенесли с 2025 года на 2024 год.