Все соцобъекты готовы к зиме — мэр Краснодара

— Выехал на строящуюся котельную № 27 в Плодородном. Работы там идут без остановки. Строители укладывают трубопровод. Собственная электроподстанция рядом с котельной уже стоит. Все пять котлов тоже на своих местах, в октябре ждём поставку насосов для них, — объяснил мэр.