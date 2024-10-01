В Новосибирске представят трамвайный вагон новой модели

Обновление трамвайного парка Новосибирска с 2017 года осуществляется на совместном российско-белорусском предприятии ООО «БКМ Сибирь» за счет модернизации трамвайных вагонов, имеющих длительный срок эксплуатации. С 2024 года для модернизации вагонов используется новый кузов модели Т701, который отличается от предыдущей модели четырьмя дверями вместо трех, увеличенной долей низкого пола, современным эргономичным дизайном, кондиционером пассажирского салона и кабины водителя, а также усиленной системой отопления. В дополнение вагоны будут оборудованы валидаторами для безналичной оплаты проезда.