С 2025 года в Ростовской области вырастут тарифы ЖКХ

В июле 2025 года тарифы ЖКУ на территории Ростовской области, как и во всех регионах России, проиндексируют. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ, который внесли в Государственную думу вместе с законопроектом федерального бюджета.
Индексация в среднем по стране сложится на уровне 11,9%. Стоимость подачи газа увеличится на 10,3%, а электричества — на 12,6%. В 2026 году средний рост будет 5,4%, а в 2027 году — 4,8%.
В стоимость теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для ресурсоснабжающих организаций заложат 1,5% из денег, которые идут на модернизацию коммунальной инфраструктуры.