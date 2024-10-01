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С 2025 года в Ростовской области вырастут тарифы ЖКХ

Они будут проиндексированы.

В июле 2025 года тарифы ЖКУ на территории Ростовской области, как и во всех регионах России, проиндексируют. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ, который внесли в Государственную думу вместе с законопроектом федерального бюджета.

Индексация в среднем по стране сложится на уровне 11,9%. Стоимость подачи газа увеличится на 10,3%, а электричества — на 12,6%. В 2026 году средний рост будет 5,4%, а в 2027 году — 4,8%.

В стоимость теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для ресурсоснабжающих организаций заложат 1,5% из денег, которые идут на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

ЖКХ