Мэрия пересадит половину екатеринбуржцев на общественный транспорт

По ее словам, проведенные на сегодня опросы показали, что общественным транспортом в городе пользуется до 40% горожан. В краткосрочной перспективе планируется довести этот показатель до 50%.
«Мы пытаемся в рамках нашей работы всячески развивать общественный транспорт в части выделенной инфраструктуры, обособления трамвайных линий, чтобы исключить выезд автомобилей на сеть. Но так как сам проект рассчитан до 2045 года, мы будем стремиться к идеалу — это выше, чем 50−60−70%», — заявила Малинина.
Вместе с тем она опровергла связь этой исследовательской работы с транспортной реформой. По ее словам, перед компанией-разработчиком не стоит задача по изменению маршрутной сети. Авторы работы должны составить общие рекомендации по совершенствованию транспортного каркаса города с акцентом на развитие общественного транспорта и платных парковок.
Окончательная версия исследования будет готова к 14 ноября.
На сегодня готовы результаты опросов. В частности, разработчики выяснили, что 29% екатеринбуржцев неудовлетворены качеством общественного транспорта. Также выявлены семь участков улично-дорожной сети, где регулярно возникают заторы. Однако перечень участков Малинина не предоставила. Не стала она приводить и адреса, где необходимо провести изменения и добавить дополнительные парковочные пространства.
Как писал ЕАН, в июле администрация Екатеринбурга заключила контракт на разработку исследования для транспортной реформы с московской компанией ООО «Строй Инвест Проект». В мэрии говорили, что это исследование будет использовано при внедрении транспортной реформы, которую в марте анонсировал глава города Алексей Орлов.
Сергей Беляев