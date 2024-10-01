Мэрия пересадит половину екатеринбуржцев на общественный транспорт

Вместе с тем она опровергла связь этой исследовательской работы с транспортной реформой. По ее словам, перед компанией-разработчиком не стоит задача по изменению маршрутной сети. Авторы работы должны составить общие рекомендации по совершенствованию транспортного каркаса города с акцентом на развитие общественного транспорта и платных парковок.

Окончательная версия исследования будет готова к 14 ноября.