В расписании пермского аэропорта появились рейсы в Индию и Таиланд

Согласно опубликованным данным, перелеты из Перми в Гоа стартуют с 5 декабря этого года и завершатся 20 марта 2025 года. Самолеты будут летать примерно раз в десять дне — по четвергам и воскресеньям. Авиаперевозки будут совершаться на Boeing 757. Время в пути составит около 6 часов 55 минут.