В расписании пермского аэропорта появились рейсы в Индию и Таиланд

В расписании пермского аэропорта появились прямые рейсы в Гоа (Индия) и на остров Пхукет (Таиланд). Полетную программу по данным направлениям сформировала авиакомпания Azur Air.
Согласно опубликованным данным, перелеты из Перми в Гоа стартуют с 5 декабря этого года и завершатся 20 марта 2025 года. Самолеты будут летать примерно раз в десять дне — по четвергам и воскресеньям. Авиаперевозки будут совершаться на Boeing 757. Время в пути составит около 6 часов 55 минут.
Рейсы из Перми на остров Пхукет планируется выполнять с 13 ноября по 25 марта. Рейсы будут обслуживаться самолетами Boeing 767. Частота полетов составит по три рейса в месяц. Продолжительность перелета составит около 8 часов 45 минут.