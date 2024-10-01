Число платных парковок вырастет почти в два раза в Екатеринбурге

Как следует из представленной чиновником презентации, новые платные парковочные карманы появятся на улицах Хохрякова, Радищева, Московской, Бориса Ельцина, Луначарского и на других отрезках в центре города. Сроки появления новых парковочных пространств Ощепков не уточнил.
Его заместитель Сергей Яскевич не исключил, что в выходные дни парковки станут бесплатными. Но когда это произойдет, он не уточнил. Сейчас платные парковочные места становятся бесплатными только на период праздников, напомнил Яскевич.
Напомним, ежегодный форум высотного строительства 100+ Technobuild стартовал 1 октября в Екатеринбурге уже в 11 раз. На площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» собрались представители архитектурных бюро, строительных компаний и известные эксперты отрасли. Мероприятие проводится при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, правительства Свердловской области и мэрии Екатеринбурга.
Сергей Беляев