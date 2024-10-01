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Водные запасы Крыма резко уменьшились из-за жары в сентябре

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости Крым. Запас воды в водохранилищах Крыма за месяц снизился на 11,3 млн кубометров из-за аномальной жары в сентябре. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.

Источник: РИА "Новости"

«Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к 1 октября составил 113,327 миллионов кубических метров, что на 11, 336 миллионов кубометров меньше, чем месяц назад», — сказано в сообщении.

Уточняется, что ситуация связана с дефицитом сентябрьских осадков, которые носили кратковременный, ливневый и исключительно локальный характер, а в горах дожди выпадали неравномерно и редко, в частности на Ай-Петри — почти в половину ниже средней многолетней нормы.

По состоянию на август в крымских водохранилищах было собрано около 210 миллионов кубометров воды, сообщал заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Роман Захаров. В связи с засушливыми погодными условиями в республике аграриям будет выделено еще около трех-четырех миллионов кубических метров воды для орошения.