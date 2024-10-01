Водные запасы Крыма резко уменьшились из-за жары в сентябре

«Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к 1 октября составил 113,327 миллионов кубических метров, что на 11, 336 миллионов кубометров меньше, чем месяц назад», — сказано в сообщении.
Уточняется, что ситуация связана с дефицитом сентябрьских осадков, которые носили кратковременный, ливневый и исключительно локальный характер, а в горах дожди выпадали неравномерно и редко, в частности на Ай-Петри — почти в половину ниже средней многолетней нормы.
По состоянию на август в крымских водохранилищах было собрано около 210 миллионов кубометров воды, сообщал заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Роман Захаров. В связи с засушливыми погодными условиями в республике аграриям будет выделено еще около трех-четырех миллионов кубических метров воды для орошения.