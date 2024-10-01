Водные запасы Крыма резко уменьшились из-за жары в сентябре

По состоянию на август в крымских водохранилищах было собрано около 210 миллионов кубометров воды, сообщал заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Роман Захаров. В связи с засушливыми погодными условиями в республике аграриям будет выделено еще около трех-четырех миллионов кубических метров воды для орошения.