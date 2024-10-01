На меры соцподдержки жителей края в бюджете заложено более 195 млрд руб

На меры социальной поддержки жителей края за три года будет направлено более 195 млрд рублей из всех источников, в том числе из средств Социального фонда России.
Одной из новых мер поддержки с января 2025 года станет единовременная выплата при рождении ребенка в семье участника СВО. Она составит более 134 тыс. рублей.
Кроме того, с января 2025 года вводится региональный студенческий капитал. Его смогут получить мамы-студентки, которые родили детей в период с января 2025 года. Единовременная выплата также составит более 134 тысяч рублей.
Изменения коснутся региональной программы «Молодая Семья». С 2025 года если в семье — участнике программы в течение трех лет родится еще один ребенок, то будет произведена дополнительная выплата в размере 50% от стоимости свидетельства на приобретение жилья.
В ближайшие три года запланировано строительство социальных объектов. Продолжается строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов в Камской долине. Ежегодно в нем могут проходить социальную и медицинскую реабилитацию более 1,5 тыс. детей из Пермского края и других регионов страны.
Кроме того, в 2025 году планируется начать реконструкцию геронтопсихиатрического центра в Кудымкаре на 100 мест. На эти цели будет выделено 403 млн рублей. Началось проектирование Центра для проживания ветеранов и инвалидов СВО на 100 мест в Перми. На это будет выделено 19 млн рублей.
Почти 1 млрд рублей в ближайшие три года будет направлен на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений соцсферы. Всего обновления коснутся 186 объектов. Это ремонт домов-интернатов для престарелых и инвалидов, реабилитационных центров и центров социального обслуживания.
На приобретение жилья для детей-сирот в 2025—2027годаху будет выделено порядка 6,4 млрд рублей. «Было принято решение на 70% увеличить плановую сумму расходов на обеспечение жильем детей-сирот — выдачу сертификатов. За трехлетку 1,5 тысячи детей-сирот смогут улучшить жилищные условия», — сообщил Дмитрий Махонин.
В три раза увеличатся выплаты на обустройство быта детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях. На приобретение мебели они будут получать по 49 тыс. рублей.