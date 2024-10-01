На меры соцподдержки жителей края в бюджете заложено более 195 млрд руб

Кроме того, в 2025 году планируется начать реконструкцию геронтопсихиатрического центра в Кудымкаре на 100 мест. На эти цели будет выделено 403 млн рублей. Началось проектирование Центра для проживания ветеранов и инвалидов СВО на 100 мест в Перми. На это будет выделено 19 млн рублей.