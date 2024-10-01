Сертификат «зеленой энергии» поможет «Русалу» на китайском рынке

Применение алюминия в самом широком спектре всех отраслей промышленности — глобальный тренд. Спрос на этот металл растет с каждым годом благодаря его легкости, прочности, экологичности, возможности бесконечной переработки. Поскольку весь мир стремится снизить воздействие своей промышленности на окружающую среду, сократить выбросы парниковых газов и снизить использование ископаемого топлива, роль «крылатого» металла в таких отраслях как транспорт и энергетика становится решающей. По оценкам экспертов, эти два сегмента рынка обеспечат более 14 млн тонн нового спроса на алюминий в течение следующего десятилетия. По некоторым оценкам, в ближайшие годы эти секторы обеспечат около 50% от общего спроса на него. Кроме того, секторы производства упаковки, потребительских товаров, электротехники и автомобилестроения сегодня выступают лидерами по внедрению технологий устойчивого развития. Для них алюминий с низким углеродным следом также становится незаменимым сырьем.