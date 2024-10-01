В Новосибирской области будут производить корма для лобстеров и морских ежей

В Новосибирской области на территории опережающего развития «Линёво» появится цех по производству кормов для аквакультуры. Как сообщили в правительстве региона, проект строительства предприятия одобрил Совет по инвестициям Новосибирской области.
— Проект предполагает строительство цеха по производству стартовых кормов для аквакультуры: форели, лосося, крабов, лобстеров, морских ежей. Реализация проекта будет способствовать импортозамещению в этой области аграрного производства, — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
В проект планируют вложить 194,4 миллиона рублей. Запуск завода ожидается в 2025 году.