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В Новосибирской области будут производить корма для лобстеров и морских ежей

Проект запустят в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области на территории опережающего развития «Линёво» появится цех по производству кормов для аквакультуры. Как сообщили в правительстве региона, проект строительства предприятия одобрил Совет по инвестициям Новосибирской области.

— Проект предполагает строительство цеха по производству стартовых кормов для аквакультуры: форели, лосося, крабов, лобстеров, морских ежей. Реализация проекта будет способствовать импортозамещению в этой области аграрного производства, — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В проект планируют вложить 194,4 миллиона рублей. Запуск завода ожидается в 2025 году.