Нацбанк Казахстана выпустил коллекционные монеты из серии «От сердца к сердцу»

Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК с 3 октября 2024 года.
«Монета Shanyragynyz shattyqqa tolsyn выражает идею мира на земле и теплоты домашнего очага. “Шаңырағыңыз шаттыққа толсын” — это слова-пожелания людям жить в мире и согласии друг с другом, пожелание спокойствия и процветания хозяевам дома».
Монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, номиналом 1 000 тенге, тиражом 2 000 штук.
Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.
Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.