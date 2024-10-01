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Нацбанк Казахстана выпустил коллекционные монеты из серии «От сердца к сердцу»

АЛМАТЫ, 1 окт — Sputnik. Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты Shanyragynyz shattyqqa tolsyn (Мир вашему дому) из серии монет «От сердца к сердцу», сообщила пресс-служба регулятора.

Источник: Sputnik.kz

Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК с 3 октября 2024 года.

«Монета Shanyragynyz shattyqqa tolsyn выражает идею мира на земле и теплоты домашнего очага. “Шаңырағыңыз шаттыққа толсын” — это слова-пожелания людям жить в мире и согласии друг с другом, пожелание спокойствия и процветания хозяевам дома».

говорится в сообщении.

Монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, номиналом 1 000 тенге, тиражом 2 000 штук.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

экономика