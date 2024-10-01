Повелитель мух по-чебаркульски: на Южном Урале оштрафовали птицефабрику за сброс куриного помета возле деревни

Напомним, жители Пустозерово пожаловались, что их дома уже как несколько лет облепляют мухи. По их словам, виной всему стала деятельность местной птицефабрики, которая сбрасывает куриный помет в 300 метрах от деревни. Ситуацию также осложняет тошнотворный запах, который идет со стороны отходов.