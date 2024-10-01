Повелитель мух по-чебаркульски: на Южном Урале оштрафовали птицефабрику за сброс куриного помета возле деревни

Челябинская природоохранная прокуратура оштрафовала птицефабрику «Чебаркульская птица» за неправильное обращение с отходами и загрязнение земли. Проверка проводилась после жалоб на сброс помета возле деревни Пустозерово, где наблюдается нашествие мух. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.
— Установлено, что предприятием нарушены требования закона при оборудовании и эксплуатации площадки для хранения побочных продуктов животноводства, не оборудованы сооружения для обработки и переработки помета, не соблюдаются требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства, — уточнили в надзорном ведомстве.
По результатам проверки «Чебаркульскую птицу» оштрафовали в общей сумме на 175 тысяч рублей. Прокуратура обязала руководителя птицефабрики устранить все нарушения.
Напомним, жители Пустозерово пожаловались, что их дома уже как несколько лет облепляют мухи. По их словам, виной всему стала деятельность местной птицефабрики, которая сбрасывает куриный помет в 300 метрах от деревни. Ситуацию также осложняет тошнотворный запах, который идет со стороны отходов.