Олбани
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
СВО
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим ЧС введен в Воронежской области из-за засухи

В Воронежской области из-за засухи ввели режим ЧС. Соответствующий указ глава региона Александр Гусев подписал в понедельник, 30 сентября. Сообщается, что мера поможет местным аграриям во-первых, документально зафиксировать невозможность выполнения целевых показателей, которые были поставлены ранее, а во-вторых на основании соответствующих документов они смогут затем получить страховые выплаты.

Сейчас в Олбани: +18° 0 м/с 77% 757 мм рт. ст. +17°

«Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на протяжении длительного периода фиксирует на всей территории области опасные агрометеорологические явления — атмосферную засуху и почвенную засуху. Такая погода препятствует нормальной вегетации сельхозкультур», — поясняют в правительстве региона.

До этого режим ЧС с сельском хозяйстве на территории региона вводился в мае из-за заморозков.

В Воронежской области уже долгое время сохраняется сухая погода. В сентябре в городе не выпало ни миллиметра осадков, в районах 10 сентября специалисты местного Гидрометцентра фиксировали до 2 мм, что, мягко говоря, далеко от нормы. Засуха также привела к крайне тяжелой ситуации по природным пожарам.

сельское хозяйство