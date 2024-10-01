Режим ЧС введен в Воронежской области из-за засухи

В Воронежской области уже долгое время сохраняется сухая погода. В сентябре в городе не выпало ни миллиметра осадков, в районах 10 сентября специалисты местного Гидрометцентра фиксировали до 2 мм, что, мягко говоря, далеко от нормы. Засуха также привела к крайне тяжелой ситуации по природным пожарам.