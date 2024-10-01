Губернатор Кубани раскрыл цифры по инвестициям в нацпроекты

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подвел итоги реализации в регионе нацпроектов за последние пять лет, озвучив инвестиции и выполненные объемы, передает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службуадминистрации региона.
С начала действия национальных проектов на Кубани инвестировано 330 млрд рублей, в том числе свыше 150 млрд из федерального бюджета.
— В этом году объем финансирования составил 72 млрд рублей. Направляем эти средства на развитие и модернизацию здравоохранения, образования, культуры и спорта. Строим парки, скверы и дороги, помогаем многодетным семьям, — сказал Кондратьев.
В Краснодарском крае реализуют 13 нацпроектов, ключевые из них:
- «Жилье и городская среда» — за пять лет построили 1320 парков, скверов, набережных и других общественных пространств, 10 объектов водоснабжения. Ввели более 35 млн кв. метров жилья, расселили 1,9 тысячи семей из аварийного фонда.
- «Безопасные качественные дороги» — построили и отремонтировали более 1,5 тысяч км дорог, после капремонта открыли четырехполосный Яблоновский мост в Краснодаре. Приобрели для городов края более 230 единиц экологичного общественного транспорта.
- «Здравоохранение» — построили 77 ФАПов и ВОПов и строится 19 поликлиник, капитальный ремонт проведен в 32 медучреждених, приобретено более 6,7 тысячи единиц медоборудования.
- «Образование» — построили 46 школ, реконструировали и отремонтировали 61 детский сад. Для профориентации школьников открыли 605 «Точек роста», 436 компьютерных классов и 8 технопарков «Кванториум».
- «Культура» — за пять лет отремонтировали и реконструировали 56 учреждений, создали три виртуальных концертных зала, открыли 15 модельных библиотек, закупили более 12,5 тысяч единиц оборудования и инструментов.
Правительство РФ сформировало новый портфель из 19 нацпроектов, рассчитанных на 2025−2030 годы. Дополнительно появятся — «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».