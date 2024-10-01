Инфляция в Узбекистане за сентябрь составила 1,2%. Как изменились при этом потребительские цены

Что касается инфляции в месячном выражении, то в сентябре 2024 года в Узбекистане она зафиксирована на уровне 1,23%. При этом рост цен в сентябре на продовольственные товары составил 1,4%, непродовольственные товары подорожали на 0,8%, а стоимость платных услуг выросла на 1,5%.
В стабильных продовольственных лидерах — цены на мясо, которые стремительно росли. Так, говядина подорожала на 3,1%, а баранина на 2,8%. Яйца в сентябре поднялись в цене на 3%, зато сахар подешевел на 0,7%. Рис стал дороже на 0,9%, молоко на 0,5%, а мука — на 0,3%.
Стоимость овощей в сентябре тоже подросла. Огурцы подорожали на 19,6%, помидоры на 11,3%, морковь на 15,6%, баклажаны на 13,4%, а лук — на 10,4%. Зато виноград, яблоки и лимоны стали дешевле на 22,5%, 11,2% и на 4,3% соответственно.
В сентябре на 15,1% была повышена стоимость обучения на платно-контрактной основе по всем направлениям в государственных вузах Узбекистана. В частных вузах страны она поднялась всего на 0,5%. За частные детсады в сентябре тоже пришлось заплатить на 0,8% больше, а за год стоимость этих услуг возросла на 11%.
В сентябре всего на 0,5% возросла цена на железнодорожные билеты, тогда как за год их стоимость взлетела на 45,5%. Билеты на самолет подорожали за месяц на 0,7%, а за год — на 8%.
Что касается цен на топливо, то метан в сентябре стал дороже на 0,5%, тогда как за год его цена выросла на 35,8%. Бензин подорожал на 0,2−2,4% (за год — на 13,8%). Цены на пропан продолжают стремительно расти: в среднем за месяц на 15,7%, а за год — на рекордные 52,1%.