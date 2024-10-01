Инфляция в Узбекистане за сентябрь составила 1,2%. Как изменились при этом потребительские цены

Что касается цен на топливо, то метан в сентябре стал дороже на 0,5%, тогда как за год его цена выросла на 35,8%. Бензин подорожал на 0,2−2,4% (за год — на 13,8%). Цены на пропан продолжают стремительно расти: в среднем за месяц на 15,7%, а за год — на рекордные 52,1%.