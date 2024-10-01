В Пестречинском районе Татарстана создадут крупнейший мусорный полигон

В Пестречинском районе Татарстана хотят построить крупнейший мусорный полигон площадью в 136 гектаров. Соответствующий проект вынесут на суд инвестсовета Агентства инвестиционного развития республики.
Полигон планируют запустить к 2026 году — это будет один из пяти региональных объектов, на которых будут сортировать, отбирать вторсырье, а также компостировать и захоронять неперерабатываемые отходы.
Общая вместимость комплекса составит 12,5 миллиона тонн, что примерно в 7−8 раз больше, чем на второй карте полигона «Восточный» в Казани, сообщает УК «ПЖКХ».