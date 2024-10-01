Олбани
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
СВО
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пестречинском районе Татарстана создадут крупнейший мусорный полигон

Его площадь составит 136 гектаров.

Источник: Комсомольская правда

В Пестречинском районе Татарстана хотят построить крупнейший мусорный полигон площадью в 136 гектаров. Соответствующий проект вынесут на суд инвестсовета Агентства инвестиционного развития республики.

Полигон планируют запустить к 2026 году — это будет один из пяти региональных объектов, на которых будут сортировать, отбирать вторсырье, а также компостировать и захоронять неперерабатываемые отходы.

Общая вместимость комплекса составит 12,5 миллиона тонн, что примерно в 7−8 раз больше, чем на второй карте полигона «Восточный» в Казани, сообщает УК «ПЖКХ».