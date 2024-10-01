У «Екатеринбург-Арены» появятся три высотки

На данный момент характеристики ЖК следующие: на 50 тысячах квадратных метров жилья разместятся три башни. Их этажность будет достигать 22, 39 и 43. Здания будут стоять на общем трехэтажном стилобате. На высоте четвертого этажа сделают двор.