У «Екатеринбург-Арены» появятся три высотки

На месте парковки на пересечении улиц Репина, Крауля и Мельникова рядом с «Екатеринбург-Арена» появятся жилые высотки. Об этом сообщили представители застройщика «Атлас Девелопмент».
Концепция нового жилого комплекса была представлена на выставке 100+ TechnoBuild. Проекту предстоит пройти экспертизу. Он не окончателен и может быть изменен.
На данный момент характеристики ЖК следующие: на 50 тысячах квадратных метров жилья разместятся три башни. Их этажность будет достигать 22, 39 и 43. Здания будут стоять на общем трехэтажном стилобате. На высоте четвертого этажа сделают двор.
Новый жилой комплекс будет называться «Атлас Люксо». На его нижних этажах разместят коммерческие объекты. В планах есть строительство детского сада и фитнес-клуба.