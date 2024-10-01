Белоруссия продлила запрет на ввоз ряда товаров через границу с Литвой

С 1 марта Литва закрыла пункты пропуска Лаворишкес (с белорусской стороны — Котловка) и Райгардас (Привалка) на границе с Белоруссией. В августе власти Литвы временно закрыли пограничные пункты Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы) на границе с Белоруссией, объяснив это «изменением геополитической ситуации» и «угрозами национальной безопасности». В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся — Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).