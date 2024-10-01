Белоруссия продлила запрет на ввоз ряда товаров через границу с Литвой

«Правительство продлило запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок госграницы», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в ее Telegram-канале.
Отмечается, что изменения внесены в постановление Совмина от 14 марта 2024 года, которым установлен запрет на перемещение через пункты пропуска на белорусско-литовской границе ряда товаров, ввозимых для реализации на территории Белоруссии, независимо от страны их происхождения.
Срок действия запрета продлен до 1 апреля 2025 года, проинформировали в пресс-службе. «Данный шаг является вынужденной мерой белорусской стороны для обеспечения защиты национальных интересов и реагирования на недружественные действия Литовской Республики», — подчеркнули там.
Принятое в марте постановление правительства Белоруссии о запрете на ввоз в республику отдельных товаров через белорусско-литовский участок границы независимо от страны происхождения с целью их реализации или потребления на территории республики вступило в силу с 1 апреля и действовало до 1 октября. Решение не касалось товаров, ввозимых для личного пользования.
Оно распространялось на такие товары, как воды, пиво, в том числе безалкогольное, виноградные вина, сусло виноградное, сброженные напитки, спирт этиловый и прочие спиртовые настойки, уксус, шины и покрышки, одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении, бывшие в употреблении части и принадлежности транспортных средств.
Как ранее сообщала пресс-служба белорусского правительства, введение запрета — ответная мера на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска на белорусско-литовской границе.
С 1 марта Литва закрыла пункты пропуска Лаворишкес (с белорусской стороны — Котловка) и Райгардас (Привалка) на границе с Белоруссией. В августе власти Литвы временно закрыли пограничные пункты Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы) на границе с Белоруссией, объяснив это «изменением геополитической ситуации» и «угрозами национальной безопасности». В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся — Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).