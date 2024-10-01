Петербургские власти объявили о старте строительства магистрали М-32

«Началось устройство первых буронабивных свай будущего путепровода дорожной развязки», — говорится в сообщении.
Путепровод войдет в состав магистрали и перекинется через железную дорогу Сестрорецкого направления. Издание «АБН24» уточняет, что протяженность новой дороги составит 7,7 км километров. Специалисты будут вести работы в четыре этапа.
Строительство планируют закончить в 2027 году. Пропускная способность магистрали составит до 170 тысяч машин за 24 часа. Автомобилисты смогут двигаться по дороге со скоростью 80 км/ч.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что на Московско-Дунайской развязке в Петербурге строят подземные переходы.