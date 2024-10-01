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Петербургские власти объявили о старте строительства магистрали М-32

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября, ФедералПресс. В Приморском районе Северной столицы началось строительство новой магистрали М-32. В пресс-службе Смольного уточнили, что работы будут проходить в несколько этапов.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Началось устройство первых буронабивных свай будущего путепровода дорожной развязки», — говорится в сообщении.

Путепровод войдет в состав магистрали и перекинется через железную дорогу Сестрорецкого направления. Издание «АБН24» уточняет, что протяженность новой дороги составит 7,7 км километров. Специалисты будут вести работы в четыре этапа.

Строительство планируют закончить в 2027 году. Пропускная способность магистрали составит до 170 тысяч машин за 24 часа. Автомобилисты смогут двигаться по дороге со скоростью 80 км/ч.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что на Московско-Дунайской развязке в Петербурге строят подземные переходы.

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