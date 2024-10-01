Вино и черешня: чем Крым готов накормить Белоруссию

«У нас сейчас представлена белорусская продукция в Крыму, но в основном через посредников с материка — из Краснодарского края и Ростовской области. При этом под этикеткой с надписью “Белорусская колбаса” может скрываться товар, произведенный в каком-то из регионов России. Поэтому, конечно, мы хотим, чтобы белорусский производитель зашел сюда напрямую. Над этим работаем», — сказал гость эфира.