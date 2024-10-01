Вино и черешня: чем Крым готов накормить Белоруссию

23 сентября 2024 года в Витебске стартовали Дни Республики Крым, участие в которых приняла крымская делегация. Центральными темами стали 80-летний юбилей освобождения Крыма и Беларуси от фашистских захватчиков и 10-летие воссоединения Крыма с Россией.
«Акцент сделан на торговле. Белоруссия предлагает ряд своих сельскохозяйственных культур — зерновые, мясо. В Крыму же они готовы закупать черешню, виноград, яблоки, крымские чаи, вина».
Взаимный товарооборот, по его словам, позволит удешевить продукцию для конечного потребителя: для этого логистика должна быть выстроена так, чтобы фуры с крымской продукцией сразу перегружались в Белоруссии и везли товары из дружественной республики обратно на полуостров. Кроме того, белорусские товары станут дешевле для крымчан, если их поставки будут налажены напрямую.
«У нас сейчас представлена белорусская продукция в Крыму, но в основном через посредников с материка — из Краснодарского края и Ростовской области. При этом под этикеткой с надписью “Белорусская колбаса” может скрываться товар, произведенный в каком-то из регионов России. Поэтому, конечно, мы хотим, чтобы белорусский производитель зашел сюда напрямую. Над этим работаем», — сказал гость эфира.
По мнению эксперта, упростить решение всех этих задач сможет создание в Крыму мультифункционального торгового дома, где были бы представлены белорусские бренды — продукты питания и легкая промышленность. Такие центры успешно функционируют в крупных городах России, и сейчас обе стороны обсуждают вопрос создания такого центра на полуострове.
Крым активно налаживает связи с Белоруссией, народы республик крепко связаны общей историей и духовными ценностями, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.