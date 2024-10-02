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16 миллиардов рублей по нацпроектам — что сделано в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости Крым. В этом году в Крыму реализуются 13 национальных проектов на общую сумму около 16 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Источник: РИА "Новости"

«В Ялте и Керчи открыты два технопарка “Кванториум”, 72 Центра “Точка роста”, обновлена материально-техническая база в 11 спортшколах, строится новый блок начальных классов на 170 мест в Симферополе. В Феодосии планируется открытие IT-клуба. Ведется капремонт и оснащение учреждений культуры», — перечислил глава крымского Совмина.

Для врачей, по его данным, закуплены 44 автомобиля и 106 единиц медоборудования, в Симферополе и Симферопольском районе возводят две поликлиники. Для 12 спортшкол и двух школ олимпийского резерва закуплено оборудование, в селах Перово, Доброе и в Судаке продолжается строительство трех физкультурно-оздоровительных центров.

Кроме того, с начала года за счет средств нацпроектов в Крыму благоустроили 61 территорию, ввели в эксплуатацию 932 тысяч «квадратов» жилья. В Красноперекопске строят водоочистные сооружения.

До конца года ремонт ожидает 28 дорог протяженностью почти 209 км, а в Феодосии обустраивается туристический центр «Феодосийский уезд».

Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, главным критерием оценки нацпроектов должно стать качественное улучшение жизни людей, а не число проведенных мероприятий и объем освоенных средств.

Путин также определил национальными целями развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

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