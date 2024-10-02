16 миллиардов рублей по нацпроектам — что сделано в Крыму

Для врачей, по его данным, закуплены 44 автомобиля и 106 единиц медоборудования, в Симферополе и Симферопольском районе возводят две поликлиники. Для 12 спортшкол и двух школ олимпийского резерва закуплено оборудование, в селах Перово, Доброе и в Судаке продолжается строительство трех физкультурно-оздоровительных центров.