16 миллиардов рублей по нацпроектам — что сделано в Крыму

«В Ялте и Керчи открыты два технопарка “Кванториум”, 72 Центра “Точка роста”, обновлена материально-техническая база в 11 спортшколах, строится новый блок начальных классов на 170 мест в Симферополе. В Феодосии планируется открытие IT-клуба. Ведется капремонт и оснащение учреждений культуры», — перечислил глава крымского Совмина.
Для врачей, по его данным, закуплены 44 автомобиля и 106 единиц медоборудования, в Симферополе и Симферопольском районе возводят две поликлиники. Для 12 спортшкол и двух школ олимпийского резерва закуплено оборудование, в селах Перово, Доброе и в Судаке продолжается строительство трех физкультурно-оздоровительных центров.
Кроме того, с начала года за счет средств нацпроектов в Крыму благоустроили 61 территорию, ввели в эксплуатацию 932 тысяч «квадратов» жилья. В Красноперекопске строят водоочистные сооружения.
До конца года ремонт ожидает 28 дорог протяженностью почти 209 км, а в Феодосии обустраивается туристический центр «Феодосийский уезд».
Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, главным критерием оценки нацпроектов должно стать качественное улучшение жизни людей, а не число проведенных мероприятий и объем освоенных средств.
Путин также определил национальными целями развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.